欧洲共享出行公司 Coup 将停止电动助力车业务
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Coup 是一家在柏林、巴黎和马德里运营共享电动助力车业务的公司，该公司日前通过邮件宣布，将停止这三座城市的电动助力车业务。该公司在推特上表示，从长远来看，公司运营这项业务在经济上不可维持。
该公司在其邮件公告中写道：“我们计划在 2019 年 12 月中旬停止在柏林和图宾根的业务。同时也将关闭 Coup 在巴黎和马德里的业务。目前该公司电动助力车业务仍正常运营。
Coup 还表示，在业务最终关闭前，公司将对套餐充值用户进行退款。
Coup 在 Twitter 上用法语回复一名用户时说道：“尽管 Coup 是电动助力车市场上的知名品牌，拥有一批忠实客户基础。但从长期来看，运营电动助力车业务在经济上不可维持”。
Coup 系博世公司的全资子公司，运营着数百辆 Gogoro 电动助力车。用户可以通过 Coup 的软件来预约和使用其服务，例如，你可以解锁一辆电动助力车，使用后把其还在运营范围内的其他地方。
作为 Coup 巴黎地区的竞争对手，法国初创公司 Cityscoot 运营着与 Coup 类似的业务，并最近宣布与优步取得合作。
翻译：汤航
https://techcrunch.com/2019/11/25/coup-shuts-down-its-electric-moped-scooter-service/