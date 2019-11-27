欧洲共享出行公司 Coup 将停止电动助力车业务

Coup 是一家在柏林、巴黎和马德里运营共享电动助力车业务的公司，该公司日前通过邮件宣布，将停止这三座城市的电动助力车业务。该公司在推特上表示，从长远来看，公司运营这项业务在经济上不可维持。

该公司在其邮件公告中写道：“我们计划在 2019 年 12 月中旬停止在柏林和图宾根的业务。同时也将关闭 Coup 在巴黎和马德里的业务。目前该公司电动助力车业务仍正常运营。

Coup 还表示，在业务最终关闭前，公司将对套餐充值用户进行退款。

Coup 在 Twitter 上用法语回复一名用户时说道：“尽管 Coup 是电动助力车市场上的知名品牌，拥有一批忠实客户基础。但从长期来看，运营电动助力车业务在经济上不可维持”。

Bien que COUP soit reconnu sur ce marché, avec une clientèle fidèle qui utilise régulièrement ses services, le maintien des activités de COUP sur le long terme s’avère économiquement non viable. — COUP Paris (@COUP_Paris) November 25, 2019

Coup 系博世公司的全资子公司，运营着数百辆 Gogoro 电动助力车。用户可以通过 Coup 的软件来预约和使用其服务，例如，你可以解锁一辆电动助力车，使用后把其还在运营范围内的其他地方。

作为 Coup 巴黎地区的竞争对手，法国初创公司 Cityscoot 运营着与 Coup 类似的业务，并最近宣布与优步取得合作。

翻译：汤航

https://techcrunch.com/2019/11/25/coup-shuts-down-its-electric-moped-scooter-service/