香港上市首日上午阿里巴巴股价上涨近 8%

阿里巴巴在香港证券交易所上市的首日上午，股价涨幅达到 7.7%。在开盘不久之后，阿里巴巴股价从上市价格 176 港元（较周二纽约股票交易所的收盘价存在 2.9% 的折价）上涨至 189.50 港元。

阿里巴巴在纽约股票交易所交易的美国存托凭证（ADR）每股相当于在香港的 8 股股票。阿里巴巴在二次上市中发行了 5 亿股新普通股，以及 7500 万股的超额配售选项。如果承销商行使超额配售权，那么阿里巴巴将可以筹集到更多资金。阿里巴巴在香港的股票交易代码为 9988，在中文中寓意为 “长期的繁荣”。

阿里巴巴于 2014 年在纽约股票交易所进行了 IPO（首次公开招股），融资总额达到 250 亿美元，成为历史上规模最大的 IPO。该公司最初曾考虑在香港进行 IPO，但当时香港证券交易所不允许科技创业公司常常采用的分级股权结构。这种股权结构允许某类股票的持有者获得相对于普通股东更大的投票权，确保即便公司上市创始人也可以拥有公司的控制权。

去年，香港证券交易所修改了规则，适应这样的股权结构，从而吸引了美团和小米等公司在香港上市。

阿里巴巴首席执行官张勇在新闻稿中表示：“由于香港资本市场的不断创新和变化，我们能够意识到 5 年前我们遗憾地错过了什么。今天，我们实现了当初的诺言：‘在条件允许时，我们会回到香港。’”

在香港上市也意味着更多中国投资者可以方便地买卖阿里巴巴股票。阿里巴巴股票可能会被纳入香港、上海和深圳交易所之间的合作项目 “沪港通”、“深港通”。

这并不是阿里巴巴首次在香港市场上市。2007 年，阿里巴巴的 B2B 电商平台 Alibaba.com 在香港上市，但于 2012 年被私有化。

翻译：维金

Alibaba’s shares climb almost 8% in their first morning of trading on the Hong Kong stock exchange