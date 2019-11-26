波士顿动力机器人被用于执法，美国公民自由联盟很担忧

在今年 4 月加州大学伯克利分校举行的 TechCrunch 机器人活动上，波士顿动力公司（Boston Dynamics）首席执行官马克·雷伯特（Marc Raibert）用视频展示了该公司 Spot 机器人在一系列不同现实场景中的表现。其中一些应用场景，比如充当施工员和急救员，对于一直关注波士顿动力以及自动化领域的人来说并不陌生。

而另一个场景则是完全不同的，即机器人在马萨诸塞州警察局（MSP）的训练中破门而入。这是一段简短的视频，展示了机器人如何可能在恐怖袭击或匪徒劫持人质的情形中发挥作用，帮助人类警察免受伤害。

几个月时间过后，这段视频在一些公民自由组织中引起了疑虑——其中最主要的是美国公民自由联盟（ACLU）的马萨诸塞州分部。马萨诸塞州警察局在一则 Facebook 帖子中描述了 7 月份时他们将机器人用于训练的详情，作为回应，美国公民自由联盟马萨诸塞州分部发起了公共记录请求，“以期了解有关贵机构如何使用或计划如何使用机器人的更多信息。”

美国公民自由联盟马萨诸塞州分部自由技术项目的主管卡德·克罗克福德（Kade Crockford）在提供给 TechCrunch 的声明中对他们的公共记录请求做出了进一步的说明：

这些机器人系统目前在马萨诸塞州是如何进行部署的？它们具体被部署在了哪些地方？很多事情我们都不知道。这些技术的部署往往比我们社会、政治或法律系统做出反应的速度要快。我们迫切需要政府机构提高透明度，政府机构应向公众公开他们测试和部署新技术的计划。此外，在人工智能时代，我们还需要全州性的法规来保护公民自由、公民权利以及种族平等。马萨诸塞州当局必须做出更多的努力，以确保保障措施能够跟上技术创新的步伐。美国公民自由联盟很高兴跟地方和州一级的政府官员合作，以寻找和实施解决方案，从而确保我们的法律跟技术保持同步。

跟任何新技术一样，提出很多这样的问题是正确之举。当然，这段视频还具有额外的 “好处”，它把人们对于大型恐怖机器人的不信任以及他们对执法部门的不信任（这种不信任可以说是理所应当的）结合到了一起。看完这样一段视频，我们很容易就立马联想到一个反乌托邦的世界。

波士顿动力告诉 TechCrunch，他们无法随意谈论马萨诸塞州警察局部署使用机器人的细节，但该公司的业务开发副总裁迈克尔·佩里（Michael Perry）解释说，他们已经编写了机器人能够被怎样使用的指南供租用方参考。

“目前，我们已经发展到了这样一个阶段，我们可以选择和挑选与我们合作的伙伴，并确保他们拥有类似的部署方式以及关于如何使用机器人的愿景。” 佩里说，“举例来说，不以对人类造成肉体伤害或惊吓的方式来使用机器人，但同时也对机器人能做什么和不能做什么拥有符合现实的预期。”

佩里表示，波士顿动力对自家机器人的愿景是让它们扮演救援者的角色，而不是成为执法者的一员。而机器人成为执法者似乎正是引起人们疑虑的根源，人们关注的重点并不是机器人被应用到了存在炸弹或危险物质的场景当中，而是它们在警务活动中发挥作用的潜力。

值得注意的是，美国公民自由联盟的公开记录请求涉及到 “讨论、提及机器人武器化或与之相关的文件，包括电子邮件在内”。

佩里解释说，该联盟的担忧是有根据的，但他认为 Spot 跟救援者使用的现有技术并没有太大的不同。

“现在的情况无疑就是，当一种新技术被部署使用时，多个利益相关方需要走到台面上进行博弈。” 佩里说，“我认为美国公民自由联盟特别提出的问题不仅适用于我们的机器人，还适用于任何进行部署的新技术。我不确定的是，我们带来的东西跟已经存在的东西是否存在着显著的区别。”

翻译：王灿均（@何无鱼）

The ACLU wants details about videos of Boston Dynamics robot in police exercises