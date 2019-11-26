摄影包品牌 Peak Design 更新全套背包产品线

多年以来，总部位于旧金山的 Peak Design（巅峰设计）一直没有对其 Everyday 系列摄影包做出太多改变。考虑到这些如今已经成为经典的产品经常收到很多赞美和好评，该公司的 “无所作为” 是可以被理解的。然而，Peak Design 在周一为其整个 Everyday 系列推出了 “V2” 新品，其中既有对系列最佳产品做出的巧妙改进，也有采用全新设计的新款摄影包。

在 Everyday V2 新品中，Peak Design 对 Everyday Backpack 双肩摄影包（起价为 259.95 美元，约合 1829 元）进行了改进，但在背包顶部保留了 Peak Design 标志性的磁力排扣。在我看来，新双肩摄影包的整体设计更加干净利落，整体上也更具吸引力；而且，新品增加了笔记本电脑隔断的尺寸，现在即使是容量较小的 20L 版本也能轻松装下 15 英寸的 MacBook Pro（新推出的 16 英寸也不在话下，这要感谢苹果）。此外，你可以调整笔记本电脑保护套的高度，以便在携带尺寸较小的笔记本电脑时节省空间。这款新品还做出了很多其他修改，比如经过大幅改进的拉链，Peak Design 承诺它更加经久耐用。

Everyday Backpack V2 双肩摄影包的外壳面料全部使用了再生材料，除了黑色这一款以外，V2 双肩摄影包的其他配色版本都获得了 Bluesign 蓝标认证（这是纺织品采购符合可持续标准的第三方认证）。此外，Peak Design 还表示，V2 双肩摄影包的顶部是开放式的，可扩展的侧袋增大了储物空间，并且增加了新的磁性固定点来用于固定背带和防止它们摇来晃去。

自从 Everyday Backpack 问世以来，它基本上就是我首选的双肩摄影包。这次伴随 V2 双肩包而来的，还有新的 Everyday Backpack Zip 拉链式双肩包（起价 189.95 美元，约合 1335 元），它没有磁力排扣，而是采用了更为传统的全拉链式设计。就价格而言，Everyday Backpack Zip 更加亲民一些，但它也缺少内部容量扩展，隔断数量也比较少。而且，Everyday Backpack Zip 的容量更小（只有 15L 和 20L，没有 30L 的版本），附加的配件也更少。话虽如此，它似乎更适合作为日常背包使用，而 15L 版本可能正符合那些使用小型镜头的用户的需求。

除此之外，Peak Design 还在 V2 新品中推出了新的 Everyday Totepack 双肩包（起价 169.95 美元，约合 1195 元），它的顶部采用卷盖设计，并配有提手；以及新的 Everyday Tote 手提包（起价 149.95 美元，约合 1054 元），不同于 Totepack，这是一款真正的单肩包。这两款新品可作为学生用包和轻量级摄影包使用，或者是用于携带日常物品，它们在标准的双肩摄影包之外为人们提供了不同的选择。

Peak Design 这次还升级了 Everyday Messenger 单肩摄影包（起价 219.95 美元，约合 1546 元）和 Everyday Sling 单肩摄影包（起价 79.95 美元，约合 562 元）。跟上一代产品相比，新品单肩包的美观性得到了提升，而重量则有所减轻。它们储物隔断的空间比之前更大，并且采用了更耐用的 UltraZip 拉链以及再生材料。

总的来说，Peak Design 一下子发布了大量新品，这实在是一件好事，因为这意味着整个 Everyday 系列现在都能从新材料、新设计和新拉链中受益。而新增的摄影包款式则意味着，不管是什么消费者，Everyday 系列中肯定有一款产品能够满足他（或她）的需求。事实上，款式太多可能会让某些人挑花眼，反而让选择变得更加困难。

我们已经拿到新的摄影包进行评测，并会在试用一段时间后发表评测文章，敬请期待。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Peak Design’s new bags and backpacks improve on the originals and add new options