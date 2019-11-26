谷歌员工因抗议公司行为而被解雇

周一下午，谷歌员工瑞贝卡·里弗斯（Rebecca Rivers）在 Twitter 上发消息称，自己已经被谷歌解雇。里弗斯是员工维权者，本月早些时候被谷歌无限期休假。

谷歌拒绝对此置评，但证实了被彭博社公布的内部邮件。邮件显示，由于多次违反数据安全政策，谷歌已经解雇 4 名员工。

本月早些时候，谷歌以涉嫌违反公司政策为由，宣布强制里弗斯和劳伦斯·贝尔兰德（Laurence Berland）休假。谷歌当时表示，有人搜索并分享与工作无关的机密文件，此外还查看了其他员工的个人日程表。

I was just informed by @Google that I am being terminated. — Rebecca Rivers (@Tri_Becca90) November 25, 2019

然而抗议者周五表示，谷歌此举是惩罚贝尔兰德和里弗斯公开反对公司的行为。贝尔兰德和里弗斯在集会发言，此次集会也是为了抗议她们遭到公司的强制休假。

在集会之前，组织者表示，对里弗斯和贝尔兰德的 “攻击” 是 “对所有关心技术透明度和技术责任制的人士的攻击”。组织者指出，里弗斯协助制作了要求谷歌终止与美国海关和边境保护局合同的请愿书，而贝尔兰德参与了一系列员工组织的活动，包括抗议 YouTube 为仇恨言论提供便利的活动。

自去年 11 月员工领导的大规模罢工以来，组织者表示，谷歌一直试图破坏组织的进一步努力。7 月份，罢工的联合组织者梅瑞迪斯·惠特克（Meredith Whittaker）从公司离职。4 月份时有报道称，她遭到了公司的报复。集会的组织者表示，里弗斯和贝尔兰德被强制休假都只是因为 “看了公开分享的内部信息”。

此前，《纽约时报》报道称，谷歌聘请了一家反工会公司 ISI Consultants。谷歌员工通过内部日程表上的信息发现了谷歌与 ISI 之间的关系。

翻译：维金

Google employee activist says she’s been fired