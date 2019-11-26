福特副总裁约战特斯拉，要让 F-150 跟 Cybertruck 公平对决

在发布电动皮卡 Cybertruck 时，伊隆·马斯克（Elon Musk）没少拿福特开涮。在演示过程中，他播放了一段 Cybertruck 拖动 F-150 前行的视频，并称之为一场正面交锋。很多人质疑，称这并不是一场公平的比赛（我也这样认为）……其中就包括桑迪普·马德拉（Sundeep Madra），他是福特旗下孵化器 Ford X 的副总裁。

周一，马德拉在 Twitter 上向特斯拉首席执行官马斯克喊话，要求后者向福特提供一辆 Cybertruck，由他们完成一次 “公平” 测试。

特斯拉展示的测试在好几个层面上都存在着问题。首先，Cybertruck 的重量要重得多，尤其是在车身后端。而且，测试视频中的 F-150 似乎是两驱的，而且使用的是较旧的轮胎。在后轮没有配重而前轮没有驱动力的情况下，F-150 只能被车身更重的四驱 Cybertruck 碾压。

特斯拉在测试中使用似乎是一辆属于中级水平的 F-150 XLT，而且我们无法确定它使用的是什么发动机。不过，这辆皮卡车身上没有代表福特顶级 3.5L Ecoboost 发动机的徽标，这似乎表明它采用的是低端的 V8 发动机或者是较小的 2.7L Ecoboost 发动机。不管是哪一种，这场对决在发动机层面上也算不得公平。

此外，特斯拉的测试还存在其他一些不公平因素。比如说，Cybertruck 是先启动的，这增加了它的牵引力，并让 F-150 处于不利位置。（此外，在这里要敬告特斯拉一件事，当拖曳一辆处于静止状态的汽车时，要确保牵引绳是绷直的，否则绳子可能会被拉断。）

归根结底，虽然 Cybertruck 和 F-150 的 “拔河比赛” 看上去很有趣，但并没有太多现实意义。如果要进行更好的牵引测试，我们应该使用到作为权重的拖车，并基于距离和重量得出结论。

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5 — sunny madra (@sundeep) November 25, 2019

福特是少数正在研发电动皮卡并将跟特斯拉 Cybertruck 直接竞争的汽车厂商之一，而 F-150 是该公司最畅销的车型，对其资产负债表至关重要。

Cybertruck 通过把一体式车身和功能做到极致，颠覆了数十年来皮卡的造型和功能设计。极端化的设计一方面让特斯拉遭遇了无数的恶搞和调侃，另一方面也让该公司在短短数日之内就收获了超过 20 万份预购订单。

看起来天体物理学家尼尔·德格拉斯·泰森（Neil deGrasse Tyson）也对这场测试的物理学原理有话要说。

A badass @Tesla looking like it’s doing a badass thing. But if the @Ford F-150 is RWD **with no payload** then weight on the Rear Axle is greatly reduced, offering only mild traction for the Tesla to overcome. This contest is more about the Physics of Friction than Engine Power. — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) November 25, 2019

更新：伊隆·马斯克发表了接受挑战的回应，希望新的测试能够成真，同时也希望当福特发布电动版本的 F-150 时他们能够再来一次（在最近发布的一段视频中，电动版 F-150 拖动了总重量超过 100 万磅的列车）。

Bring it on https://t.co/pCnln1NdRO — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

翻译：王灿均（@何无鱼）

Ford VP challenges Tesla to a fair F-150 vs Cybertruck tow battle