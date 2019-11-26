AWS 翻译覆盖 22 种新语言和 6 个新地区

AWS 将于下周在拉斯维加速举行年度 Re:invent 开发者大会。本周，AWS 在大会前发布了一些消息。除了新推出的物联网服务和 Rekognition AI 服务的升级之外，该公司今天还宣布，AWS 翻译服务将支持 22 种新语言，支持范围将拓展至 6 个新的地区。

AWS 翻译此次支持的新语言包括南非荷兰语、阿尔巴尼亚语、阿姆哈拉语、阿塞拜疆语、孟加拉语、波斯尼亚语、保加利亚语、克罗地亚语、达里语、爱沙尼亚语、加拿大法语、乔治亚语、豪萨语、拉脱维亚语、普什图语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、索马里语、斯瓦希里语、塔加罗语和泰米尔语。到目前为止，该服务总共支持 54 种语言，实现了 2804 种不同语言之间的翻译。

AWS 翻译目前已经覆盖 17 个地区，其中包括美国西部 (加利福尼亚州北部)、欧洲 (伦敦)、欧洲 (巴黎)、欧洲 (斯德哥尔摩)、亚太地区 (香港) 和亚太地区 (悉尼)。因此，更多用户可以在文本保存的地点进行翻译，而不必首先将文本转移到其他地区，从而造成更高的成本。

AWS 翻译服务的免费档支持在 12 个月内翻译 200 万个字符。

翻译：维金

AWS Translate comes to 22 new languages and 6 new regions