腾讯和软银 1.5 亿美元领投阿根廷金融科技公司 Ualá

阿根廷的个人理财应用 Ualá已经完成 C 轮 1.5 亿美元的融资。此轮融资由腾讯和软银专注于拉美的创新基金领投。

Ualá是一款移动银行应用和贷款平台，提供类似 Revolut、Monzo 和 Nubank 的服务。然而，Ualá本身并不想要成为银行。

Ualá创始人兼 CEO 派尔保罗·巴别里（Pierpaolo Barbieri）来自阿根廷布宜诺斯艾利斯，毕业于哈佛大学。他表示，自己的目标是建设平台，将所有金融服务整合到同一个应用并关联至一张卡。目前 Ualá可以关联至预付费的全球万事达卡，支持用户转账、投资公募基金、申请贷款、支付水电费账单，以及给其他预付费服务充值。

尽管软银正在快速部署专注于拉美的创新基金（近期向沃尔玛使用的巴西电商平台 VTEX 投资了 1.4 亿美元），但 Ualá的 C 轮融资标志着软银进入阿根廷市场。阿根廷拥有很多开发人才，也很有创业氛围，但该国的资本不足。

阿根廷正处于国家领导层的更迭过程中，同时还面临 3300 亿美元的债务不确定性。然而，类似 Ualá的个人移动银行服务正在推动金融系统更开放、更普惠、更具竞争力，并在这个过程中获得了市场和投资者的欢迎。

巴别里目前尚未将 Ualá拓展至其他西班牙语国家。在一个拥有 4500 万用户的市场中，Ualá有 130 万张已发卡片。因此仅仅在阿根廷，该公司就有很多工作要做。

那么，通过与专注于某个国家的金融科技公司合作，腾讯能获得什么？这家来自深圳的互联网巨头和微信的母公司以移动支付见长，并且对 Nubank 等拉美其他的金融科技公司进行了战略投资。腾讯很显然想要对拉美地区消费者的消费行为和市场获得更细粒度的了解，并且有充足的资本去这样做。

目前尚不清楚，微信和 Ualá是否会在产品发展路线图上有任何合作，但巴别里表示，与腾讯的合作将帮助他们学习如何开发能促进日常互动的产品。

关于资本的运用，巴别里还表示，此轮融资的资金将用于把公司规模扩大两倍，为运营和技术岗位招聘大约 400 人。新资本也将用于扩大合作和商业开发团队的规模。Ualá已经与 Netflix、Rappi 和 Spotify 等科技公司建立了合作关系，并打算逐步加强和扩大类似的合作。

Ualá成立于 2017 年，上轮融资是在 2018 年，由高盛的风投部门、Ribbit Capital 和 Monashees 领投。今年 3 月，腾讯对该公司进行了一轮数额不详的投资。最近一轮融资使 Ualá的融资总额达到 1.94 亿美元。巴别里拒绝透露 Ualá的估值情况。

翻译：维金

Argentine fintech Ualá raises $150M led by Tencent and SoftBank