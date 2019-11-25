印度金融服务公司 Paytm 完成 10 亿美元融资

Paytm 周一表示，已在新一轮融资中筹集 10 亿美元。这家总部位于印度诺伊达的公司一度在印度移动支付市场领先。该公司计划利用此轮融资的资金对谷歌、沃尔玛旗下 PhonePe 和 Facebook 发起反击。

Paytm 表示，最新的 G 轮融资由美国资产管理公司 T Rowe Price 领投，此前投资方蚂蚁金服（投资额 4 亿美元）、软银愿景基金（投资额 2 亿美元）和 Discovery Capital 参投。此轮融资对该公司的估值约为 160 亿美元，高于印度其他创业公司，同时也高于知名的亚洲创业公司，例如 Grab 和 Gojek。

Paytm 移动钱包帮助用户相互之间转账、点外卖、结算水电费账单、购买火车票和电影票，以及申请小额贷款。Paytm 的运营方 One97 Communication 到目前为止已经融资 33 亿美元。

Paytm 创始人及 CEO 维杰·谢哈尔·沙尔玛（Vijay Shekhar Sharma）表示，该公司将利用新资金来吸引商户，开拓中小企业市场。此外 Paytm 还将努力拓展金融服务，覆盖贷款和保险。Paytm 目前在日本也提供移动钱包服务。沙尔玛表示，目前 Paytm 已经在印度积累了 1500 万商户，其中大部分是近几年加入的。

他表示：“现有投资方和新投资方的这笔投资再次确认了我们的承诺，即为印度人提供新时代的金融服务。”

目前，印度已经成为全球主要巨头，包括谷歌、沃尔玛和 Facebook 在支付领域的新战场。根据瑞士信贷的数据，未来 4 年，印度数字支付市场的规模将达到 1 万亿美元，高于目前的 2000 亿美元。

业内估计，目前印度有超过 1 亿人使用移动支付服务。Paytm 两年前在印度的点对点移动支付市场处于领先。印度政府于 2016 年底宣布取消使用大部分现金，随后 Paytm 的日用户数大幅增长。（其他本地移动钱包，包括 Mobikwik 和 FreeCharge 当时也出现增长。）

在 2016 年底的公司派对上，夏尔马对兴奋的员工们表示：“没有人能击败 Paytm，印度终于有了自己的科技巨头。” 然而在接下来几个月时间里，包括亚马逊、谷歌和三星在内的 20 多家公司开始进入印度的移动支付市场。这些公司都利用了由银行联盟开发并获得印度政府支持的开放支付基础设施 UPI（统一支付接口）。

负责监管 UPI 基础设施的印度国家支付公司本月早些时候披露，UPI 的用户数已超过 1 亿。仅今年 10 月，UPI 就完成了 10 亿笔交易。

业内估计，谷歌 Pay 和 Flipkart 的 PhonePe 目前在点对点支付领域处于领先。谷歌今年早些时候表示，谷歌 Pay 的月活跃用户数超过 6700 万。PhonePe 的估值则达到 100 亿美元。

与此同时，Paytm 专注于拓展至其他领域，例如电商平台、游戏和票务业务。该公司还积极吸引印度小城镇的商家。TechCrunch 看到的内部文件显示，Paytm 目前为印度 2000 多个城镇的商家提供服务，在点对点支付市场领先。

随着印度市场竞争的加剧，各类市场参与者的成本也在增加。在截至 3 月底的这个财年中，Paytm 亏损达到 5.49 亿美元，高于上年的 2.06 亿美元。PhonePe 和亚马逊 Pay 在这个财年中的亏损总额则超过 5 亿美元。

今年 9 月 Paytm 表示，在未来两年内，它将在业务上再投资 27 亿美元。沙尔玛在早些时候的采访中对 TechCrunch 表示，该公司计划在 2 到 3 年后提交 IPO（首次公开招股）申请。在过去 6 个月时间里，该公司已经将 “烧钱速度” 降低了 1/3。

Today, we open next chapter in Paytm’s journey of India’s financial inclusion. We commit to invest additional ₹10,000 crore to serve financially unserved / underserved.

Thank you for your guidance and support.

Dedicating it with my school time favorite Jai Shankar Prasad poem: — Vijay Shekhar (@vijayshekhar) November 25, 2019

吸引商家的使用是印度支付服务到目前为止为数不多的盈利方式之一。上周在班加罗尔由 Razorpay 主办的金融科技会议上，谷歌 Pay 和 “下个 10 亿用户项目” 董事总经理及业务负责人萨吉斯·希万南丹（Sajith Sivanandan）表示，目前印度本土的规则迫使谷歌 Pay 只能在没有明确商业模式的情况下运营。

在回答观众问题时，他呼吁印度的支付机构 “探索盈利方式”，确保所有利益相关方都可以获得激励。

WhatsApp 目前是印度用户数最多的移动服务，该应用预计未来几天内将向印度的 4 亿用户提供支付服务。这将带来更大的挑战。

在同一场会议上，WhatsApp 印度负责人阿比吉特·波斯（Abhijit Bose）表示，这家 Facebook 旗下公司认为，印度才刚刚开始支付革命。在本月早些时候的另一场会议上，波斯表示，WhatsApp 已经看到印度市场的巨大机遇，并希望在未来几年内为印度人提供一系列金融服务。

在被问及 WhatsApp Pay 的推出情况时，谷歌 Pay 的希万南丹表示，“这很棒，大部分市场仍然有待开发，我们需要更多的参与者”。

翻译：维金

India’s financial services firm Paytm raises $1B