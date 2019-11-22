Y Combinator 突然宣布关闭中国业务

知名创业加速器 Y Combinator 已放弃了在中国建立分支机构的计划。该公司提到的原因包括总体的战略调整。然而，对于在中国开展合作的复杂性和争议，YC 保持了沉默，这意味着很可能还有更多因素在起作用。

在简短的博客文章中，YC 的领导层表示：“在努力建设 YC 中国的过程中，我们的领导层发生了调整。”5 月份，杰夫·拉尔斯顿（Jeff Ralston）接替了此前的首席执行官萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）。很明显，这导致了 YC 中国战略的彻底调整。

一年多年受雇领导 YC 中国的陆奇将离职，经营自己的项目奇绩创坛（MiraclePlus）。YC 仍然欢迎中国公司的参加，但中国公司只能参加 YC 的美国项目。

YC 的代表证实，该公司与奇绩创坛和陆奇没有任何关系，并且该公司不会在中国开展任何本地业务。

YC 在付出巨大的成本之后选择撤出中国市场，因此这种模糊的解释很难让人接受。

阿尔特曼在聘请陆奇时曾表示，“多年来” 自己一直尝试聘用陆奇。“中国一直是我们的拼图中缺失的重要部分。”YC 计划建立 “长期的本地化组织，将硅谷和中国的最优秀元素结合起来。”

YC 没有提到目前不确定的国际政治和中美关系，也没有提到香港局势及中国其他地方的人权问题，似乎是故意想要让这个决定看起来没有政治色彩。然而，对于任何希望在中国开展业务的公司来说，这些都是重要问题，很难相信这些因素与一家大企业的突然撤离没有任何关系。

看起来，类似 YC 的公司很容易做出解释，例如说文化不适应或后勤保障无法做好，又或者最终 YC 希望将参与项目的创业公司转移到 YC 的黄金地点。

尽管在公开声明中没有透露，但很多信息仍然是外界所关心的：有没有季度业绩的压力？YC 的文化是否正在变化？阿尔特曼时代的其他项目是否会被放弃？公司在这种活动中获得了什么好处吗？

YC 是硅谷最著名的科技社区之一，因此这种高度戒备、很明显不完整的说辞似乎很奇怪。我们将进一步关注此事。

翻译：维金

Y Combinator abruptly shutters YC China