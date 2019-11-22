Sensor Tower：前 1% 发行商吸引了 80% 的应用安装

当前的应用商店生态似乎不利于独立开发者。根据 Sensor Tower 的最新数据，2019 年第三季度，全球排名前 1% 的应用发行商吸引了 296 亿次应用下载量中的 80%。这意味着，只有 20% 或 60 亿次下载量来自其他发行商。

排名后 99% 的发行商大约有 784080 家，本季度平均的应用下载量只有 7650 次。相比之下，这还不到 Facebook 本季度应用下载量 6.82 亿次的千分之一。

考虑到 Facebook 和 YouTube 等较大的社交平台已经为超过 10 亿用户提供服务，因此这些数据可能并不是那么令人惊讶。但令人担忧的是，平台对新应用的不平衡依然存在，尤其考虑到应用数量仍在继续增长。这就使得新应用参与竞争变得更困难。

报告指出，2018 年苹果 App Store 和谷歌 Play 中的应用数量超过 340 万个，比 2014 年的 220 万个增加 65%。但与此同时，应用安装量达到 1000 次的应用占比明显下降，从 2014 年的 30% 降低至 26%。

以游戏为例。排名前 1% 的发行商，即 10.8 万家发行商中的 1080 家，下载量超过 91 亿次，占总下载量 111 亿次的 82%。平均每家的应用安装超过 840 万次。其余 106290 家发行商获得了 18%，即 20 亿次的下载量。平均来看每家的下载量只有约 1.8 万次。

以营收来计算差距更大。在本季度 220 亿美元的总营收中，1526 家发行商获得了 205 亿美元的收入。而其余 151056 家发行商的收入是 15 亿美元，平均每家只有约 9990 美元。

单从游戏来看，排名前 1% 的 445 家发行商获得了 155 亿美元收入，占总营收的 95%。剩下 8 亿美元由占 99% 的 44029 家发行商瓜分。平均每家只有 18100 美元。

Sensor Tower 也指出，这些并不是新趋势。多年来，从应用安装和营收来看，前 1% 发行商所占份额没有太大的波动。这意味着，大部分发行商需要争夺少量的新用户和应用安装。

翻译：维金

The top 1% of app store publishers drive 80% of new downloads