OutVoice 正式推出自由撰稿人支付工具

OutVoice 的工具能够让编辑一键向自由撰稿人支付稿酬，现在这家初创公司正式结束了测试，向所有出版商开放服务。

除此之外，该公司还宣布从内容变现初创公司 Coil 那里筹集到了一笔种子资金，但数额未对外公开。

OutVoice 由马特·塞恩科姆（Matt Saincome）和伊萨·迪奥（Issa Diao）共同创立。去年，当该公司的产品仍在进行测试时，塞恩科姆曾告诉笔者，他们创建 OutVoice 是为了解决自由撰稿出版业内 “所有人都面临的一个可怕问题”。塞恩科姆自己就当过自由撰稿人，那时候他不得不经常催促编辑以便拿到自己的稿酬。但在当时，作为讽刺性新闻网站 The Hard Times 和 Hard Drive 的创始人，他已经意识到，管理支付事宜是一件巨大的麻烦事。

OutVoice 简化了整个流程，他们的办法是把自己的工具直接集成到 WordPress 和其他内容管理系统（CMS）当中。当编辑把文章加载到内容管理系统之后，他们还可以确认撰稿人和付款金额。然后，一旦编辑点击了发布按钮，稿酬就会被发送出去，并会在几天之内到达自由撰稿人的账户。

这意味着，自由撰稿人不必再担心付款延迟的问题，而出版商则不必再担心收发票和写支票的事情（或者是因为不关注稿酬支付而导致优秀撰稿人和摄影师流失的事情）。

此外，OutVoice 还会打理自由撰稿人需要填写的初始注册文书，并生成关于款项和赋税的月度报告。出版商购买 OutVoice 的服务有两种支付选项：一种是按每次交易结算（服务费是每次支付款项的 5% 再加 1 美元）；另一种是购买包月套餐，月费起价为 29 美元。

OutVoice 表示，通过跟 Coil 合作，他们可以对 Interledger 这样的新支付技术加以利用。

“我们 Coil 的目标是让内容创作者能够更简单轻松地获得报酬。”Coil 首席执行官斯特凡·托马斯（Stefan Thomas）在一份声明中表示，“在测试期间，OutVoice 已经证明他们能够消除自由撰稿人跟自己稿酬之间的长时间延迟。我们很高兴能与 OutVoice 合作，共同推进更高效的支付解决方案和流程，让创作者能够拥有更多的时间和金钱去搞创作。”

题图来源：OutVoice

翻译：王灿均（@何无鱼）

OutVoice officially launches its freelancer payment tools