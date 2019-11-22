又一家美国法院裁定警方无权强迫嫌疑人交出设备密码

宾夕法尼亚州最高法院裁定，该州执法部门不能强迫嫌疑人交出可解锁设备的密码。

该州最高法院表示，强迫嫌疑人交出密码违反了美国宪法第五修正案。第五修正案保护嫌疑人不必自证其罪的权利。

考虑到其他州和联邦法院已经得出了同样结论，因此这个判决并不令人惊讶。第五修正案让美国公民享有保持沉默的权利，包括不必交出可能导致他们被认定犯罪的信息。目前，这种保护也延伸到了只有设备所有者才知道的设备密码。

然而，这项判决可能不会影响警方强迫嫌疑人使用自己的生物识别特征，例如面部或指纹，来解锁他们的手机或电脑。

你的密码存储在记忆中，但生物特征并不是。检察官长期以来一直认为，警方可以强制要求嫌疑人用生物特征来解锁设备，而对生物特征的使用并不受美国宪法保护。此次，法院也没有涉及这方面问题。在裁决的脚注中，法院表示，这个问题 “无需解决”，并指责美国最高法院造成了 “身体和精神交流的二元对立。”

宾夕法尼亚州美国公民自由联盟（ACLU）主席彼得·戈德伯格（Peter Goldberger）在法庭上陈述了这些论点。他表示，嫌疑人有权 “避免自证其罪”，这是 “基本的” 权利。

尽管近年来出现了一系列有利于嫌疑人的判决，但执法部门仍在努力探索，如何确保从嫌疑人那里找到设备密码。例如，苹果和美国联邦调查局（FBI）之间就这个问题发生了纠纷，FBI 要求苹果重写 iPhone 软件，从而获得恐怖主义活动嫌疑人的手机密码。FBI 最终在没有苹果帮助的情况下，向黑客付费完成了解锁，并放弃了与苹果之间的案子。

美国公民自由联盟民主中心资深律师布雷特·考夫曼（Brett Max Kaufman）表示，宾夕法尼亚州的判决向其他地方法院发出了信号，要求它们效仿。“法院正确地拒绝了政府想要在数字时代制造漏洞的努力。这样的活动违反了美国宪法第五修正案。政府从未被允许强迫某人协助对他们自己的指控。”

他同时表示：“我们对法庭的判决表示欢迎，并期待更多法院在下一批此类案件中效仿。”

翻译：维金

Another US court says police cannot force suspects to turn over their passwords