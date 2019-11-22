德国企业大数据流程挖掘公司 Celonis 融资 2.9 亿美元

企业每年在 “数字化转型” 上的支出超过 1 万亿美元，这些企业通过投资更新他们的 IT 系统来降低运营成本。专注该领域业务得一家大型创业公司，日前宣布完成一大笔融资。

Celonis 是流程挖掘领域的领导者，负责记录跟踪公司软件产生的数据，以及软件如何运作的数据，从而指导这些公司应该如何改进软件。日前，Celonis 在 C 轮融资中筹资 2.9 亿美元，使这家初创公司的总估值达到 25 亿美元。

Celonis 于 2011 年在慕尼黑成立。慕尼黑是德国的一个工业和经济中心，对于需要数字化转型的大型企业来说，这里可以说是名副其实的 “培养皿”。事实上，成立快 6 年 Celonis 才开始接受外部融资（此次 C 轮融资前，公司融资不到八千万，具体可参考之前的融资报道）。

此次融资规模之大，时机之好，一切都得益于公司善于抓住机会，并合理利用人脉关系。公司已经在以三位数的速度增长，客户涵盖了西门子、思科、欧莱雅、德国电信和沃达丰等大型企业。

巴斯蒂安·诺米纳赫与亚历山大·林克以及马丁·克伦克共同创办了这家公司，现任公司联合首席执行官。他在接受采访时表示：“我们公司有很多成功的客户，得益于公司的技术独树一帜，这是开展可持续业务的关键驱动力，我们认为我们需要有合适的团队来保持这个市场的发展势头。”

为此，最新一轮融资的参与者符合公司的战略目标。此轮融资由 Arena Holdings 领投，之前的投资者 83North 和 Accel 跟投。Arena Holding 是费罗兹·德旺联合 Qualtrics 首席执行官瑞安·史密斯以及 Procore 首席执行官托伊·考特曼奇，共同创立的一家投资机构。

Celonis 表示，史密斯将担任公司特别顾问，与另一位战略董事、Hybris 创始人卡斯滕·托马一起工作。与此同时，德旺曾担任 Tiger Global 的对冲基金经理，目前是卡夫亨氏的董事。

Dewan 在一份声明中表示：“Celonis 显然是一个具有无限发展潜力领域的市场领导者。它为客户和合作伙伴展示了令人羡慕的业务增长和价值创造，Celonis 帮助企业从跨越地域和行业两个不可阻挡的趋势中获利：首先利用数据使企业能够更快、更好地做出决策；然后旨在帮助所有企业充分发挥发展潜力。”

Celonis 的核心是围绕公司的 IT 系统进行流程挖掘。Nominacher 表示，我们可能监控公司 5 到 100 之间多个不同的软件。主要通过 Celonis 的平台监控公司的整个应用，然后通过分析得出一些见解——用 Rinke 的话来说就是，就像提供公司在 “x -射线” 下的透视图。

通过公司内部或聘请顾问来汲取这些见解，形成进一步建议。然后决定是实施机器流程自动化来加速特定的过程，还是使用不同的软件来更好地处理数据，抑或是重新配置人员的部署方式。这并不是一劳永逸的事情：我们的想法是通过持续的监控来获取新的模式，发现新问题。

近年来，该公司通过提供工具来监控公司操作和客户体验，将其流程挖掘引擎用于大型企业，也用于不同规模的公司。凭借不断引进人工智能技术，公司已开始将这个系统扩展到更广泛的用途，

有趣的是，Nominacher 指出有种激光策略可能帮助导致它目前发展得还不错，所以目前还没有计划将其扩展到机器流程自动化或其他 “修复” 工具上面。

他表示：“专注于你所研究的那一块是很重要的。我们只能给你提供正确的指导。”

翻译：汤航

Celonis, a leader in big data process mining for enterprises, nabs $290M on a $2.5B valuation