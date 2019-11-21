圣丹斯协会推出 Co//ab，为电影人提供在线课程和反馈

圣丹斯协会（Sundance Institute）推出了一个名为 Co//ab 的新网站，期望通过它来吸引电影行业的更多后起之秀。

该协会的首席产品官塔拉·海因-菲利普斯（Tara Hein-Phillips）告诉笔者，Co//ab 早在 2018 年年初就上线了一个小规模的试点网站，并于当年 11 月启动了一个 “规模适中的公测版” 网站。之后，Co//ab 用了整整一年时间进行公测——其会员人数已经增长至 20000 人——在本月月初，圣丹斯协会终于正式推出了 Co//ab。

海因-菲利普斯把 Co//ab 描述为该协会现有艺术家项目的扩展，即对互联网加以利用，以期让那些项目 “产生更大的影响”。市面上不乏电影制作方面的课程（“大卫·林奇大师班” 就让我既感到好奇又想亲自去试一试），但海因-菲利普斯说，那些课程往往是 “启迪性” 的，而 Co//ab 则致力于做到 “更加实用，更注重实践”。

“我们真的希望把重点聚焦在正在进行当中的作品上，向艺术家提供一个绝对安全和可信赖的空间，并通过其他艺术家的帮助让作品更上一层楼。” 她说，“这就是它存在于世的全部目的。”

Co//ab 向会员提供了一个通用的教学视频库，同时还提供更深入的课程和大师班。此外，会员还有机会参加每月一次的挑战（目前的一项挑战是让参与者重写一场令人不满意的终场戏），以及共享剧本和电影作品来获得社区其他成员的反馈意见。

当被问及社区是否出现过太过苛刻的反馈意见时，海因-菲利普斯指出，他们聘请了一位深具 “实际经验” 的社区管理者。

“我们确实在努力培养慷慨大度的精神。” 她补充道，“在某种程度上，我们在如今的在线社区中已经很难看到这种东西。我们实际上是在尝试让艺术家能够重新定义在线社区是什么……我们正在看到这变成现实。在我们的社区，对其他人的负面反馈是极少的。”

访问 Co//ab 的视频库是免费的，而注册为网站会员需要支付 10 美元的月费。成为会员后，你可以参加仅限会员的在线讲座，并获得别人对自己作品的反馈意见。对于单独的课程，Co//ab 会收取额外的费用。但海因-菲利普斯指出，Co//ab 会向 20% 的课程参与者提供基于需求的奖学金。

“毫无疑问，我们是一家非营利组织。” 她说，“我们的目标并不是通过它赚钱。我们希望它能够自我维持，如果它的确赚到了钱，我们将用来反哺我们的艺术家项目。”

题图来源：EyeEm / Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Sundance Institute’s Co//ab offers online education and feedback for filmmakers