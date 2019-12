Sonos 收购语音助理初创公司 Snips，或将打造本地语音控制功能

Variety 在周三报道,Sonos 在其季度财报中披露,他们以 3700 万美元的现金收购了语音助理初创公司 Snips。Snips 一直在开发能够在智能设备本地运行的专用语音助理,而不是依赖于在设备跟云端之间来回传输语音数据。在 Snips 的帮助下,Sonos 将能够为那些具有 “隐私意识” 的用户提供语音控制选项,同时更多地专注于音乐控制,而不是成为一个通用的智能语音助理。

Sonos 跟亚马逊以及谷歌均有合作,该公司已经在其最新推出的产品(包括 Sonos Beam 和 Sonos One 智能音箱)中提供了对后两者语音助理的支持。但是,亚马逊和谷歌的语音助理都需要设备时时跟云端连接才能工作,由此引发的问题(即公司如何处理从用户处收集得来的数据)近来已经遭到消费者以及消费者保护组织的严格审视。那些公司已经引入额外的控制选项来帮助用户管理自己的数据共享,但 Sonos 的首席执行官帕特里克·斯宾塞(Patrick Spence)在接受 Variety 采访时表示,公司在打造自己的语音功能时可以做一件事,那就是 “把隐私放在心上”。

值得注意的是,Sonos 在今年秋季早些时候推出了一版完全抛弃麦克风硬件的 Sonos One 音箱,即 Sonos One SL。他们在无麦克风版 Sonos One 身上看到了机会,这个事实表明可能有不少消费者会喜欢一款不跟远程服务器交换任何数据的产品。此外,斯宾塞也很快指出,Sonos 不会寻求跟自己的语音助理合作伙伴竞争,因为他们打造的任何东西都会更偏重于音乐。

我们不难想象,通过本地机器学习技术,用户可以通过语音发出切歌、暂停播放和调整音量的指令(甚或实现播放已保存歌单这种更加高级的功能),而整个过程无需连接任何类型的云服务。看起来斯宾塞设想的场景就是这样,即本地语音助理可以提供基本的控制选项,同时仍然允许用户根据自己的喜好来启用一个功能更全的语音助理。

与此同时,合作关系继续给 Sonos 带来丰厚的利润:Sonos 在财报中透露,他们跟宜家合作的音箱产品在发售当天就卖出了 30000 台。这个日销量已经堪称惊人了,尤其是在智能音箱这个产品类别当中。

翻译:王灿均(@何无鱼)

Sonos acquires voice assistant startup Snips, potentially to build out on-device voice control