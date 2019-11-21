免佣金炒股应用 Robinhood 即将正式进入英国市场

据 TechCrunch 爆料，Robinhood 计划将业务扩展到英国，但在此之前已秘密为伦敦办事处招募员工。自此已经过去快一年了。Robinhood 是一家美国的公司，首开了 “免佣金” 的美国股票交易业务。今年八月，该公司已获得监管部门的批准，允许其在大西洋另一边开展业务。这表明该公司确实即将在英国开展业务。随着 Robinhood 英国候补名单的发布，等待已经快结束了。

在周二一次典型诱购公关简报中， Robinhood 向英国客户介绍了其投资平台，许多本地记者，包括本文记者，都表示 Robinhood 真的要在英国开展业务了。该公司联合创始人兼联合首席执行官 Vlad Tenev 和 Robinhood 英国总裁 Wander Rutgers 透露，Robinhood 英国将于明年初开业。

Tenev 称：“我们很高兴宣布 Robinhood 英国即将发布候补名单。客户将能够注册并抢先访问我们在英国的免佣金投资平台。这将是我们的第一个国际市场，对于我们实现金融体系访问权民主化的使命而言，这是非常重要的一步，对我们意义重大。”

Rutgers 明确称：“产品预计将在明年第一季度上线。”

项目正式启动后，Robinhood 将首先向英国提供 Rutgers 所称的 “Robinhood 精髓”，其中包括 “免佣金” 的股票交易。

Rutgers 对 TechCrunch 表示：“首先，我们拥有一个核心平台——不受佣金限制的自由交易，不设账户最低限额，并获得了来自美国和全球的大量股票。其次，我们将启用即时存款，即时交易，不收取任何外汇费用。用户可以使用电话或借记卡从英国的任何地方进行资金充值、取款，十分方便。”

此外，Robinhood 英国应用程序将提供有助于交易的信息，包括来自《华尔街日报》、美国有线电视新闻网和路透社的视频。该应用程序还具有帮助用户跟踪其投资的功能，如价格动向警报、分析师评级、收益，以及提供收益报告。

Robinhood 英国应用程序还将提供一些 “点心”——Robinhood 每日播客和新闻通讯，以及面向合格专业投资者的金融科技高级订阅服务——“Robin Hood 目标”。

有意思的的是，在英国开展业务，Robinhood 将会与其他同类型公司直接竞争。在免佣金的投资领域，Freetrade 脱颖而出，此后 Revolut 和 Bux 也加入了这一行列。

但是，可以说，不管 Robinhood 的财力有多雄厚，投资行业发展越来越快，可能使新经纪人领域的所有公司发家致富，因为这些公司正试图通过引入更年轻的新投资者来扩大市场，而不仅仅是从收费较高的现有公司那里抢走客户。

Teney 说：“在（美国）吸引多种类型的客户方面，我们做得非常成功。首次投资者以前没有经纪帐户，却发现可以通过 Robinhood 的产品进行投资。我们认为英国也有相当数量的这类人。此外，还有一些客户会投资更积极一些，并且对收费很熟悉……我认为这也将能够吸引这些客户。”

同时，Robinhood 和 Revolut 相比，一个有意思之处在于，这两家公司有许多共同的投资方，即 Index 和 DST。两家公司的估值也都非常高。

Tenev 在被问及是否担心 Revolut 现在实际上已成为竞争对手时，他给出了标准的创业公司回答，即专注于客户而不是竞争对手。他表示：“这不是我们花大量时间与投资者谈论的事。”

“我们当然了解竞争对手，我们相信我们可以从他们身上学到一些东西，但总的来说，我们发现，如果我们的重点是客户，并真正听取他们的意见，我们就能生提供客户喜欢的产品……结果就非常好。”

但当 Tenev 第一次听说 Revolut 正在开展零佣金交易时，他有何反应？

“我不太记得我当时的确切反应，但可以肯定的是，竞争对手和进入这个领域的人对我们来说并不新鲜，” Tenev 回答道。

翻译：夏慧

Robinhood launches… UK waiting list