PayPal 以 40 亿美元收购购物优惠发现平台 Honey

PayPal 今天宣布，已同意以 40 亿美元（主要是现金）的价格收购 Honey Science Corporation。该公司开发用于发现优惠活动的浏览器插件和移动应用。这是到目前为止 PayPal 规模最大的一笔收购，将帮助这家支付巨头在客户购物历程的早期就找到立足点。PayPal 将不再只是在付款页面上与信用卡或 Apple Pay 竞争，而是也将成为交易发现过程的一部分。

目前，Honey 的 1700 万月活跃用户正在利用该公司的一系列工具来跟踪价格、获取提醒、制作列表、浏览优惠信息，以及参与名为 Honey Gold 的回馈计划。Honey 的用户主要是相对年轻的千禧一代购物者，既有男性也有女性。

PayPal 的目标是将 Honey 的技术加入其产品线，用这些技术去覆盖 PayPal 的 3 亿用户。

“令人兴奋的是，我们可以将 Honey 目前提供的功能，包括产品发现、价格追踪、优惠和会员计划，纳入到 PayPal 和 Venmo 的体验中。”PayPal 全球消费级产品和技术高级副总裁、前 Xoom 首席执行官约翰·昆泽（John Kunze）表示，“Honey 希望帮用户省钱，而这完全符合我们的目标。我们希望让数字商务和金融服务的成本更低、更容易使用、更有趣、能覆盖全球各地更多用户。”

此外，借助 Honey 的技术，PayPal 的 2400 万商户合作伙伴将有能力面向消费者开展精准、个性化的促销活动，将其作为获得新业务，推动销售增长的手段之一。PayPal Credit 也将被集成至 Honey，从而为客户的大额消费提供金融服务。

自 2012 年创立以来，Honey 一直没有受到太多关注。

Honey 最初只是浏览器插件，跟踪优惠信息和零售商的促销代码，竞争对手包括 RetailMeNot 等等。这款插件更有用之处在于，会在结账时自动为用户尝试所有符合条件的促销码，选择最优惠的促销码并自动应用。这可以帮购物者更方便地购物。

该公司还推出了其他功能，例如向购物者展示商品的历史价格，包括亚马逊平台上任何产品的历史定价。2017 年，Honey 推出了 DropList，跟踪并提醒用户商品降价，以及一系列用于查找旅行优惠的工具。

随着越来越多消费者的购物活动转向电商平台，Honey 的用户基数也在迅速扩大。

目前，该公司的浏览器插件已经支持大约 3 万个商户网站，涉及时尚、科技、旅游，甚至披萨外卖。去年 Honey 报告称，1000 万用户使用该公司的工具节约了超过 8 亿美元。到目前为止，Honey 已经为 17000 万会员节省了超过 20 亿美元。

这笔收购将帮助 PayPal 应对来自苹果、谷歌、Facebook 和其他科技公司日益激烈的竞争。这些公司近年来都在进军支付市场。例如，在 2019 年第四财季的财报电话会议上，苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）指出，Apple Pay 的交易笔数已经超过 PayPal，该季度达到 30 亿笔。此外还有分析师预测，Facebook Pay 有可能取代 Apple Pay 和 PayPal。

PayPal 以往最大的竞争对手，包括 Visa、万事达、美国运通和 Discover 等全球最大的信用卡网络，也在努力避免被边缘化。它们推出了 PayPal 的竞争对手产品，以简化在线结账。

借助 Honey，PayPal 与这些公司的竞争将从支付页面拓展到用户发现、浏览、获得灵感和寻找优惠的环节，无论是在零售商网站，还是在 Pinterest 和 Instagram Shopping 等更新的平台。

在这笔收购之后，Honey 联合创始人乔治·阮（George Ruan）和瑞安·哈德森（Ryan Hudson）将加入 PayPal。他们将关注产品的集成，以及将 Honey 的技术拓展到更庞大的用户基础。Honey 主要来自洛杉矶的 350 名员工也将加入 PayPal。

Honey 的团队和总部将继续留在洛杉矶。该公司刚刚签署了新的办公室租赁协议，并仍在考虑扩大规模。

CrunchBase 的数据显示，到目前为止，Honey 已经获得了 4900 万美元投资，投资方包括 Ludlow Ventures、Zuma Partners 以及 Mucker Capital 等。

PayPal 表示，2018 年，以净利润来看 Honey 已实现了盈利。这笔收购预计将于 2020 年第一季度完成，并需要获得监管部门的批准。预计这笔交易将有助于 PayPal 在 2021 年的非美国通用会计准则每股收益。

PayPal 将于美国太平洋时间今天下午 2 点召开电话会议，进一步讨论这笔交易。

翻译：维金

PayPal to acquire shopping and rewards platform Honey for $4B