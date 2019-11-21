KPCB 加入区块链公司 Bison Trails 的 A 轮 2550 万美元融资

KPCB 参与了区块链协议提供商 Bison Trails 的 2550 万美元 A 轮融资。此轮融资由 Blockchain Capital 领投，资金用于开发该公司的基础设施服务。

Bison Trails 此轮融资的其他参与方包括 Coinbase Ventures、ConsenSys、A Capital、Collaborative Fund 和 Sound Ventures，以及多家新投资方。早期投资方 Galaxy Digital 和 Initialized 在参与 3 月份时 525 万美元的种子轮融资之后，也加入了最新这轮融资。

去年 10 月，Bison Trails 成为了 Facebook Libra 协会的 21 名创始成员之一。在 PayPal 等知名公司退出之后，该协会作为全球基础设施服务提供商的声誉受到不利影响。而 Bison Trails 目前是 Libra 项目中唯一的区块链基础设施公司。

这家总部位于纽约的创业公司帮助客户在区块链上部署参与节点，而无需开发自己的支持性技术，例如安全技术，目前已经服务了超过 20 个协议项目。

KPCB 投资合伙人莫妮卡·德赛伊（Monica Desai）在声明中表示：“Bison Trails 很早就注意到，节点基础设施将成为区块链普及的瓶颈。因此，他们开发了去中心化、对用户友好的解决方案。”

Bison Trails 首席执行官乔伊·拉卢兹（Joe Lallouz）表示：“当我们启动 Bison Trails 时，我们希望为参与去中心化生态建设、足够大胆的创业者，为新兴市场提供支持、足够聪明的投资者，以及致力于区块链和加密货币等技术趋势、足够勇敢的企业带来透明度和便利。”

翻译：维金

Kleiner Perkins joins $25.5M funding led by Blockchain Capital for Bison Trails