Mubi 在印度推出流媒体服务

Mubi 是一项拥有 12 年历史的电影流媒体点播和租赁服务，现在该公司进入了印度市场。跟其他流媒体服务巨头一样——比如 Netflix、Amazon Prime Video、Apple TV+以及迪士尼旗下的 Hotstar——Mubi 在印度这个重要的海外娱乐市场是以较低的价格提供服务的。

这家总部位于伦敦的公司在印度推出了为期 3 个月的订阅服务，价格为 199 卢比（约合 19 元）。在 3 个月结束后，用户可以选择包月或者包年套餐，前者的月费是 7 美元（约合 49 元），后者的年费是 67 美元（约合 470 元，照此计算，每月的费用约为 39 元）。这个数字远远低于 Mubi 在英国和美国向用户收取的月费，前者是 9.99 英镑（约合 90 元），后者是 10.99 美元（约合 77 元）。

在一众流媒体服务当中，Mubi 的知名度或许要差一些，但该公司通过提供一系列获得高度评价的影视作品赢得了自己的声誉。跟其他服务不同的是，Mubi 的内容目录相当薄弱。在任何时候，该服务仅向用户提供 30 部电影（包括新片和老片）。Mubi 每天都会新增一部电影，同时又会有另一部电影下线，这样任何电影在该平台停留的时间都不会超过 30 天。

Mubi 成立于 2007 年，该公司最初的志向是成为如今 Netflix 的样子。不过，在两年前接受《纽约时报》采访时，Mubi 的创始人兼首席执行官埃菲·卡卡雷尔（Efe Cakarel）表示，他们很快认识到自己无力向用户提供成千上万部影视作品。

“一开始，我们希望变成 Netflix 的样子，但 ‘任你吃到饱’ 式站点的单位经济性是非常资本密集的。” 卡卡雷尔告诉《纽约时报》，“我们面对的问题就变成了，如何创造一种引人入胜的用户体验？如果我们没有 10000 部影视作品，那么提供限量的选辑怎么样？”

Mubi 透露，他们的服务已经吸引到 900 万订阅用户。（卡卡雷尔将在下个月的柏林 Disrupt 大会上发表讲话。）

在上个月的一次采访中，卡卡雷尔表示，眼下大多数流媒体平台都把重点放在大型电视剧集上面。“但 Mubi 专注于找到鲜为人知的影视佳作，而且往往是几十年前的作品，我们是在为这样的电影充当分发渠道。你可能不喜欢某一部电影，但它存在是有原因的。” 他说道。

在印度，Mubi 额外推出了一个专有频道（这是他们第一次这么干，其他市场均无此待遇），用于播放印度本土的电影（当然，印度的用户可以访问 Mubi 全球平台的内容）。此外，跟在其他市场一样，Mubi 也向印度订阅用户提供了一项租赁服务，让他们能够以 3.5 美元（约合 24 元）的价格从数十部电影的选辑中挑选一部电影。

为了推进印度业务，Mubi 聘请了电影制片人兼奥斯卡金像奖得主古尼特·蒙加（Guneet Monga）担任其内容顾问——蒙加凭借《瓦塞浦黑帮》（Gangs of Wasseypur》、《美味情书》（The Lunchbox）和《永生之爱》（Masaan）这些电影作品而声名在外。此外，该公司还跟 Times Bridge 保持着合作关系，后者是印度互联网服务和内容巨头 Times Internet 旗下的风险投资机构。

“蒙加对优秀的电影作品拥有着敏锐的洞察力。她制作的那些电影，她为之奔走的那些电影，正是更多人应该观看的电影。她能看中我们在印度的愿景，我深感幸运之至。” 卡卡雷尔在接受采访时这样说道。

蒙加在一份声明中表示：“我很高兴我们为印度电影开辟了一个专有频道，因为这意味着，在欣赏《月光男孩》（Moonlight）这类全球知名电影的同时，影迷们现在也能看到像《早安孟买》（Salaam Bombay）和《假假真真》（Andaz Apna Apna）这样的印度本土电影佳作。”

Mubi 已经跟包括 FilmKaravan、NFDC、PVR Pictures、Shemaroo 和 Ultra 在内的印度本土发行商签订了协议，以此充实其每日更新的印度频道。一些即将在该频道上线的影视作品包括：卡玛尔·斯沃普（Kamal Swaroop）导演的邪典电影《奥姆-达-巴-达尔》（Om-Dar-Ba-Dar），卡努·贝赫（Kanu Behl）导演的短片《比努的生活》（Binnu ka Sapna，该片在今年的克莱蒙费朗国际短片电影节上进行了首映），以及印度电影艺术大师马尼·考尔（Mani Kau）导演的鬼片《悬疑》（Duvidha）。

Mubi Go 这项服务暂未向印度用户开放，该服务目前仅在英国和爱尔兰可用，那里的订阅用户每周可通过 Mubi Go 获得一张当地影院的电影票。

题图来源：Arijit Sen / Hindustan Times / Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Mubi launches streaming service in India