法国保险初创公司 Luko 完成 2200 万美元融资

法国初创公司 Luko 已完成 2200 万美元（约合 2000 万欧元）A 轮融资。该轮融资由 Accel 领投，Founders Fund 及 Speedinvest 参投。

在法国租房，必须向房东提供一份证明，证明你有家庭保险。当然了，如果你自己有房子，也许你会为它投保。

目前保险市场巨大，但传统保险公司仍然占主导地位。为打破此现状，Luko 打算采取三种不同的方式。

首先，在法国很难申请到住房保险，你通常需要发送大量电子邮件、打印文件、签名等。如果想更改承保范围或添加其他项目，涉及的事项更多。

正如预期的那样，Luko 的保险申请过程非常简单。只需在其网站上填一张表格，几分钟后就可以拿到保险单。

Luko 与 La Parisienne Assurances 合作签发保险合同。到目前为止，已经有 15000 人在 Luko 上申请了保险。

其次，如果遇到漏水或火灾，需要很长时间才能处理好。如果有人破门而入行窃，短时间内你不可能拿回丢失的钱。

因此，Luko 想要提高速度。你可以通过聊天、电话或使用移动应用的视频电话提出索赔。该公司会尽其所能查出欺诈情况，尽快支付索赔。Luko 最近还宣布与法国流行的 p2p 支付应用 Lydia 整合，这样支付就可以即时完成。

第三，如何使家庭保险更有效率？对此，Luko 有一个大胆想法。该公司希望尽可能快地发现问题，以免为时已晚。Luko 将传感器固定在水表上以检测漏水情况；将传感器固定在前门上以感应是否有人试图破门而入。该公司会问客户是否每个地方都需要放一个传感器。

最后，Luko 与一些非营利组织合作，重新分配其部分收入（已获得了 BCorp 认证）。Luko 通过每月向客户收取固定的订阅费用来获取收入。如果年底还有剩余资金，Luko 会将其捐给慈善机构。投资者签署了一份保证书，这样 Luko 就不会使用剩余资金。

翻译：夏慧

https://techcrunch.com/2019/11/18/luko-raises-22-million-to-improve-home-insurance/