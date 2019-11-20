开发非侵入式癌症筛查技术的 Lucence 完成 2000 万美元 A 轮融资

开发非侵入式癌症筛查技术的基因药物创业公司 Lucence Diagnostics 今天宣布，已经完成 2000 万美元的 A 轮融资。全球最大的综合性私营医疗集团 IHH Healthcare 领投，SGInnovate 及此前投资方淡马锡控股旗下 Heliconia Capital、Lim Kaling 和 Koh Boon Hwee 参投。

此轮融资将用于扩大 Lucence 的实验室规模，开展招聘，以及在亚洲和北美推动产品在更多患者中的商用。

此轮融资还将支持两项即将开展的临床试验。其中一项将专注于该公司技术对晚期癌症患者中可操作变量的敏感性，另一项将评估技术在几种癌症，包括肺癌、结直肠癌、乳腺癌和胰腺癌的早期检验中的应用。Lucence 目前正在设计一项研究，并打算招募 10 万名参与者，验证其早期化验手段。该公司将于明年年中招募第一名患者，并在美国和亚洲启动。

加上种子轮融资，此轮融资使得 Lucence 到目前为止的融资总额达到 2920 万美元。

Lucence 的检查手段目前已在东南亚和香港得到使用，并计划进一步拓展至北美和东亚市场。该公司在新加坡的实验室获得了 CLIA 和 CAP 认证，这意味着其检验手段可以被美国的医生和患者使用。目前，Lucence 还在旧金山湾区建立了实验室，减少患者的等待时间。

Lucence 总部设在新加坡，并在旧金山、香港和苏州设有办公室。该公司由肿瘤学家 Min-Han Tan 博士创立，于 2016 年从新加坡科学技术研究署分拆而来。两年后，该公司推出了 LiquidHALLMARK，并将其称作 “第一种也是唯一一种能够在一次检验中同时识别癌症相关基因突变和致癌病毒的基因测序验血方式”，覆盖 14 种类型的癌症。该公司表示，到目前为止，亚洲的肿瘤医师已将这种检验方式用于 1000 名患者。

这个领域的其他创业公司还包括 Sanomics、Prenology、Guardant 和 Grail。Lucence 的不同之处在于可检查特定基因组区域变异，包括癌症相关突变的专有扩增测序。该公司将这种检验手段称作 “瑞士军刀”，可以应用于癌症筛查、诊断、治疗手段的选择和监测等多个环节。

IHH Healthcare 候任首席执行官 Kelvin Loh 博士表示：“我们正努力通过精确的治疗选择和低成本的医疗服务为癌症治疗带来更好、由价值驱动的结果，液体活检可以改变这个行业。我们对 Lucence 的投资将使 IHH 的患者更好地使用这种先进技术。”

翻译：维金

Lucence raises $20 million Series A for its non-invasive cancer screening technology