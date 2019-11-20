床品创业公司 Casper 前高管创立狗粮直销初创品牌 Jinx

3 位来自床垫初创公司 Casper 的员工联合创立了一家名为 Jinx 公司，其首席执行官特丽·罗科维奇（Terri Rockovich）表示，他们要按照 “Casper 的剧本” 来销售狗粮。

这家初创公司已经从一群堪称全明星阵容的投资者那里筹集到 565 万美元的资金，其中包括 Initialized Capital 的亚历克西斯·奥哈尼安（Alexis Ohanian）、Align Ventures、Brand Foundry、Wheelhouse Group、威尔·史密斯（Will Smith）及其家族、说唱歌手纳斯（Nas）、歌手海尔希（Halsey）、YouTube 红人/深夜脱口秀主持人莉莉·辛格 (Lilly Singh) 以及电视明星/NFL 前明星球员迈克尔·斯特拉汉（Michael Strahan）。

罗克维奇此前在 Casper 担任负责客户获取和留存营销的副总裁，她在该公司结识了两位合伙人：萨梅尔·梅塔（Sameer Mehta）和迈克尔·金（Michael Kim）。罗科维奇说，他们三人都是 “狗奴”，都有过喂养 “挑食者” 的经历。而且，他们都曾 “渴望出现一个跟千禧世代更贴近的狗粮品牌”。

Jinx 要做的不是用一种新的方式来销售普通狗粮。罗科维奇指出，有数据显示，在美国，有 56% 的狗存在超重或肥胖问题。因此，Jinx 聘请的营养师（他们还跟一个规模更大的营养委员会保持着合作）开发出了一系列粗磨狗粮和零食——据罗科维奇称，其中 “含有适合中等活动量动物摄入的有机蛋白质、多种蛋白质和易于消化的碳水化合物。”

Jinx 计划在明年 1 月开始销售其首批狗粮产品。罗科维奇表示，他们的产品面向的是具有特定 “生活方式特征” 的宠物主人，比如居住在公寓里，雇佣了职业遛狗人，以及会跟狗睡在一张床上，等等；而且，Jinx 还会对宠物主人进行教育，教会他们检查狗粮的成分，不管那是购自 Jinx 还是他处。

“对于制造某种要进入身体的东西，某种在一定程度上驱动一种生活方式的东西，我们非常了解这件事的严肃性。” 罗科维奇说，“我们对此有着深刻的认识，老实说，正是这种认识拖慢了我们的时间表，因为我们知道我们必须把事情做好。”

至于这一切需要宠物主人花费多少，罗科维奇表示，Jinx 将 “属于高档产品类别”（如果你对高档狗粮品牌有所了解，那么罗科维奇说的价位介于 Blue Buffalo 和 Orijen 之间或许能够提供一点线索）。尽管 Jinx 一开始是通过网站直接向消费者销售产品，但罗科维奇表示，在 Casper 任职的经历让她知道了一件事情的重要性，即拥有 “一些实体销售渠道，尤其是在零售商店当中”。

题图来源：Jinx

翻译：王灿均（@何无鱼）

Former Casper execs are building a direct-to-consumer dog food startup called Jinx