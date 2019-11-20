深入中国版 Giphy──动图宇宙

由于拥有本土的社交网络、电商平台和搜索引擎，中国的互联网行业和美国是个截然不同的世界。但在某些领域，两国令人惊讶地相似。人们对 GIF 动图的喜爱尤其如此。

有些情绪用图片和动画能够比用文字表达得更精妙。从 10 年代初开始，智能手机的崛起就推动了在聊天中使用便携、灵活的方式发送图像和视频的需求。GIF，或称作 “图像交换格式”，早在 1987 年就发明出来，是发送轻量级图片的完美解决方案。这些循环播放的图片很快就在中国市场流行起来。在中国，过去 10 年里移动为先的互联网获得了蓬勃发展。

加州人 Grant Long 在注意到这种趋势后搬到了中国，并与当地创业者丁焱和 Jiaming Yin 共同创立了动图宇宙。动图宇宙类似于 Giphy 和谷歌旗下的 Tenor，有着内部创意团队，提供丰富的 GIF 图片，同时也分发娱乐工作室和签约设计师等第三方创作者的作品以及来自网络的热门内容。随后，这家创业公司的内容被整合到大约 3000 个有聊天功能的应用中，包括微信、类似 Twitter 的微博和阿里巴巴类似 Slack 的产品钉钉。

动图宇宙表示，通过向第三方平台提供 GIF，每天会产生 7.5 亿次动图搜索和超过 30 亿次浏览。相比之下，美国的 Giphy 则公布了不同的业绩指标：截至今年 3 月，Giphy 的日活跃用户数大约为 3 亿。除了利用中国市场的 GIF 热潮之外，动图宇宙的故事中还包括外国创业者如何在竞争激烈的中国市场抢占一席之地，以及一家创业公司如何在巨头的压力下生存下来。

关注中国互联网

在进入中国市场之前，Grant Long 长期供职于 Swyft Media，负责产品管理和业务开发。这家总部位于纽约的公司制作表情贴纸和字体等轻量级内容。2015 年，Swyft 开始与新兴聊天工具 Kik、KakaoTalk 和 Viber 合作。在这些合作中，Grant Long 发现，亚洲市场正在出现巨大的机会。他希望 Swyft 能进军这个市场。然而，在 Swyft 被上市公司 Monotype Imaging 收购之后，推动变革变得更加困难。

2016 年，Grant Long 收拾行囊前往中国，从上海开始实地研究这个市场。他在接受 TechCrunch 电话采访时表示，不久之后他就意识到，由于 “本地化挑战和政治原因”，外资实体不可能独自成功。这位美国创业者随后找到了本地表情图片创业公司表情云进行合作，共同创立了动图宇宙。

“这绝不是说，中国与美国百分百不同，或者美国与中国百分百不同。归根结底，我们都是普通人，有着非常相似的自然行为和需求。”Grant Long 说，他目前负责动图宇宙的业务战略。“如果你对另一个市场有很多了解，那么其中的很多经验实际上也可以转移到新市场。你只需要在平台和服务方面实现本地化。”

拥有本地合作伙伴对于应对本地媒体法规至关重要。在中国，应用可能会因为传播非法或 “不恰当” 的内容而被下架，而这样的内容界定往往模糊不清。在任何内容上线之前，平台都必须进行严格的筛查，GIF 分发平台也不例外。

动图宇宙目前不支持自由上传用户制作的内容，因为如果不大力审核内容那么在中国可能会带来风险。“我个人对中国的短视频平台印象深刻。如果想想它们制作和分享的内容数量，以及能够生存下去的事实，那么可以看到必须接受监督。”

即使机器学习技术获得了快速发展，中国的媒体平台仍大量依赖人工审核员来应对监管机构不断变化的要求。这位创始人说：“某些内容以往可能是合适的，但突然之间情况就变了。我认为风险在于，你很难清楚地判断，是什么原因让某些内容不恰当，而看起来类似的内容则没有问题。”

与中国巨头打交道

动图宇宙目前通过数千款应用提供，丰富用户交流所需的基本内容，在中国竞争激烈的互联网行业找到了自己的位置。其主要客户之一是微信。该公司在微信应用中运营着 GIF 商店。用户可以在这里搜索热门的 GIF，并将这些 GIF 加载到自己的表情库中。

电商巨头阿里巴巴则是一个意料之外的合作伙伴。尽管亚马逊的购物者常常会根据他人对商品的评价而做出购物决策，但中国消费者不仅会阅读评价，还会向商家提出更具体的问题。因此，通信功能是中国电商应用中不可或缺的一部分。支持卖家和买家互动的直播功能也在出现。GIF 可以在社交电商中起到很大作用，让双方之间的对话变得更轻松。

中国用户可能与美国人一样对动图感兴趣，但这种形式的内容在中国市场还要更普遍。动图宇宙的动图库中包含 NFL 主题表情，也包含来自热门电视剧的表情。“中国小城市的老年人非常习惯于发送表情，而在美国这主要是年轻人的活动。”Grant Long 说。

中国移动应用接受 GIF 的方式也表明，它们非常关注客户历程。最关键的是，动图宇宙的大部分合作都是通过 SDK 而不是 API 来实现的。SDK 是软件开发工具包的英文缩写，为第三方开发者提供了更多 “交钥匙” 的用户体验。例如，在中国最大的播客应用喜马拉雅上，来自动图宇宙的 GIF 可以打开预先设置的登录页面。轻量级的 API 通常无法做到这一点。

相比之下，Giphy 和谷歌旗下 Tenor 的合作主要通过 API 来进行。“对我们来说，这更像是我们的 SDK 在与我们的后端通信。所以我们实际上是在与自己进行双向通信。这样的对话分散在所有不同渠道中。”Grant Long 说。

与巨头的合作给动图宇宙带来了稳定的营收来源和潜在的融资机会。阿里巴巴和腾讯作为竞争对手很少投资同一家创业公司。不过对 Grant Long 来说，“理想的情况是，我们可以同时获得阿里巴巴和腾讯的投资，因为我们与这两家公司都有很多合作。”

动图宇宙从付费功能和付费营销活动中获得收入。营销者常常会希望，与品牌相关的图片能被植入到用户常用的 GIF 中。动图宇宙还鼓励大型应用联合开展 GIF 营销活动，将这些 GIF 分发给大应用的用户群体。

动图宇宙的种子轮投资方包括真格基金。猎豹移动则领投了该公司的 A 轮融资。其他投资该公司的机构还包括英诺天使基金以及 Creation Ventures。

翻译：维金

Meet Dongtu, the Giphy of China