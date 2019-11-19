微软宣布停止支持 Cortana 移动应用，收缩语音助手计划

在本月的 Ignite 会议上，微软宣布了个人效率助手 Cortana 的新目标。Cortana 希望在用户的日常工作，包括电子邮件收发中更有用，但微软同时也收缩了 Cortana 的应用范围。Cortana 将不再是 Siri、Alexa 或谷歌 Assistant 的真正竞争对手。现在微软再次宣布，计划在多个市场关闭独立的 Cortana 移动应用。

微软低调透露了在多个地区逐步减少对 iOS 和 Android 平台 Cortana 支持的计划，其下线时间是 2020 年 1 月 31 日。在此之后，微软将不再支持 Cortana 移动应用。微软还表示，将发布更新版本的微软启动器，从其中移除 Cortana。

微软表示，受影响的市场包括英国、澳大利亚、德国、墨西哥、中国、西班牙、加拿大和印度。尽管今天美国不在这份名单上，但如果未来微软停止在美国支持 Cortana，那么也不足为奇。根据 Sensor Tower 的最新数据，iOS 平台的 Cortana 应用在 App Store 的生产力应用类别中仅排名第 254，在谷歌 Play 中的排名也只有 145 位。

在 2020 年 1 月 31 日之后，用户创建的 Cortana 内容，例如提醒和清单，将不会在 Cortana 移动应用或微软启动器中生效，但用户仍可以通过 Windows 集成的 Cortana 去访问。此外，Cortana 的提醒、清单和任务会自动同步到最新更新的微软代办事项应用中，后者可以继续正常使用。

过去几年，微软正逐步收缩对 Cortana 的计划。例如，在 2018 年的 Build 活动上，微软展示了 Cortana 与 Alexa 的互操作性，并承认 Cortana 本身的功能不足以满足语音助手用户的需求。今年 1 月，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，微软不再将 Cortana 视为 Alexa 的竞争对手，并停止开发基于 Cortana 的智能音箱。

微软发言人在声明中表示：“我们更广泛的愿景是将对话计算能力和效率带到我们的所有平台和设备中，Cortana 是其中的组成部分。为了让 Cortana 尽可能有用，我们正在将 Cortana 更深入地整合到微软 365 生产力应用。作为此次转型的一部分，我们将停止对 Android 和 iOS 平台 Cortana 应用的支持。”

翻译：维金

Microsoft winds down its bigger plans for Cortana with mobile app shutdown