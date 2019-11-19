约翰·莱格尔宣布明年 5 月 1 日卸任 T-Mobile CEO

尽管可能不会执掌 WeWork，但可以确定，约翰·莱格尔（John Legere）将从 T-Mobile CEO 的岗位上离职。T-Mobile 目前正在与软银旗下 Sprint 的合并过程中。今天，T-Mobile 和莱格尔已经确认，T-Mobile 现任首席运营官迈克·希维尔特（Mike Sievert）将于 2020 年 5 月 1 日接替莱格尔，担任公司 CEO。莱格尔仍将留在公司董事会。

莱格尔和 T-Mobile 都没有透露，他的下步计划是什么，尤其是这是否意味着他将会出任 WeWork CEO。莱格尔是扭亏为盈的专家，有消息称莱格尔正在等待 WeWork 的这份工作。今年早些时候，由于管理层问题和财务状况不佳，WeWork 前 CEO 及创始人亚当·诺依曼（Adam Neumann）宣布离职，而主要债权人软银则成为了公司的控制者。

关于莱格尔将执掌 WeWork 的传闻似乎很快就被否认。但同个消息来源也声称，莱格尔没有计划离开 T-Mobile。因此，这可能会使得莱格尔和 WeWork 之间，或是与软银其他投资公司之间的传闻重新出现。我们已经联系莱格尔，并将在获得最新信息后更新这篇报道。

莱格尔自 2012 年以来供职于 T-Mobile。他的个性在移动通信行业显得特立独行。相比于 AT&T 和 Verizon 等较大的竞争对手，他希望为 T-Mobile 讲述增长的故事，以及与行业其他公司的不同之处（即采用了 “非运营商” 的营销策略）。在此期间，T-Mobile 股价持续上涨，目前市值约为 650 亿美元。（值得注意的是，在今天消息的影响下，T-Mobile 股价下跌了约 1.5%。）

T-Mobile 表示，希维尔特的任务是延续莱格尔设定的路线。“T-Mobile 仍将是美国移动通信市场的颠覆性力量，能让消费者受益。”

不管这是否表明，软银确实在 WeWork 等被投公司中为莱格尔安排了一份工作，但他的离职也是合理的。因为，T-Mobile 和 Sprint 的合并给未来的领导者人选带来了疑问。据报道，两家公司今年早些时候曾接近公布合并后管理层人选，但最终并未这样做。合并将于明年初完成。

翻译：维金

John Legere is stepping down as CEO of T-Mobile, succeeded by deputy Mike Sievert on May 1