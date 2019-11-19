美国信用卡处理商 Elavon 将以 3 亿美元收购 Sage Pay，进军电子支付战场

电子商务发展势头强劲，这种趋势将体现在未来两个月内的节日购物中，而更多的商业整合或将随之而来。今天，美国合众银行旗下的支付公司 Elavon 宣布，将收购 Sage Pay。后者是英国和爱尔兰规模较大的支付处理公司之一，主要为中小型企业提供服务。

Sage Pay 的所有者 Sage 集团表示，这笔收购将以 2.32 亿英镑现金交易的形式完成 (按当前汇率计算约合 3 亿美元)。

Elavon 在 10 个国家开展业务，是欧洲第四大商户收单机构，与 Global Payments、Vantiv、FIS、Ingenico、Verifone、Stripe、大通、万事达和 Visa 等公司相互竞争。该笔收购仍需获得监管机构的批准 (美国联邦储备委员会和爱尔兰央行均需批准)，如果一切顺利，预计收购将于 2020 年第二季度完成。

这次收购预示着电子商务领域正在形成一个更大的趋势。电商市场目前非常散乱，在线卖家和后台管理公司都很散乱。

Sage Pay 在为在线卖家和其他在线或移动交易的客户提供管理支付流程的这些领域有很多竞争对手。其中包括一些和 Elavon 业务相似的竞争对手：如 Stripe、Adyen 和 PayPal 这样的新竞争者 (这些公司的业务遍及许多国家，每个规模都比 Sage 大，品牌价值数十亿而不是数亿美元)，还有 GoCardless 这样的小公司，以及 WorldPay 这样的老牌公司。

该笔收购标志着为了获得更好的市场规模经济而进行的一次整合，因为规模经济市场中的单个交易通常会带来增量收入。

在目前的形式下，Sage Pay 还是一个体量相对较小的参与者。该公司 2018 年的收入为 4100 万英镑，但它是盈利的，营业利润为 1500 万英镑。Sage 表示，预计 “收购完成后公司约有 1.8 亿英镑的法定利润”。

在这笔交易之前，Sage Group 在 9 月份证实，该公司正在为支付业务寻找战略替代方案。过去几年，Sage 集团一直在剥离支付和银行资产，将更多精力放在会计、人事和薪资软件上，并通过 SaaS 模式销售这些软件。

Sage 集团首席执行官史蒂夫·黑尔在一份声明中表示：“我们的愿景是成为一个伟大的 SaaS 公司，服务于客户公司和员工之间，这意味着我们将继续专注于为中小型客户提供会计和财务、人事和工资订阅软件等解决方案。支付和银行服务仍是 Sage 集团业务价值的一个组成部分，我们将通过包括 Elavon 公司在内不断增长的合作伙伴网络来提供这些服务。”

Elavon 作为此次收购方，早在 2001 年就被美国合众银行以 21 亿美元的价格收购。目前，Elavon 在 10 个国家多开展有业务，但它的主要目标是提高其在欧洲电子商务市场的整体份额。特别是通过与 Sage Pay 一起进一步扩展英国和爱尔兰的市场。

Elavon 欧洲区总裁兼总经理汉纳·菲茨西蒙斯表示：“我们是一家以客户为中心的公司，旨在帮助企业在瞬息万变的全球市场中取得成功。这次收购为我们带来了许多人才和领先技术，这些可以在欧洲市场中得以运用。”

翻译：汤航

Elavon to acquire Sage Pay, a gateway that competes with Stripe, PayPal and Adyen, for $300M