苹果面向开发者社区推出专属移动应用

苹果今天推出了专门的 “苹果开发者” 移动应用，这是面向有 2300 万注册用户的开发者社区的一项新资源。新应用是当前苹果全球开发者大会（WWDC）应用的拓展，并将取代当前这款应用。新应用中不仅提供开发者大会的信息，还拓展到其他资源，例如技术和设计文章、开发者新闻和信息更新，以及视频等。该应用还为开发者提供了注册苹果开发者项目并维持成员资格的新方式。

今天，开发者信息散布在苹果网站和其他许多地方，开发者甚至会收到苹果不同产品团队发来的电子邮件更新。目前，所有这些内容都将被整合到单一的移动应用中。

在发布之初，苹果开发者应用可能还不具备可在苹果开发者网站上找到的全部信息，不过内容将逐步增加。例如，目前你可以找到技术信息和 600 多条视频，但无法通过该应用使用苹果开发者论坛，也无法连接至本地的苹果开发者项目，包括苹果的应用加速器、设计实验室和开发者学院。

该应用的内容分为四个主要部分：发现，用于查找开发者信息、新闻和更新；视频，用户可以查看此前 WWDC 应用中的视频；WWDC，面向大会的参与者；帐号，开发者可以在其中管理帐号和项目的成员资格。

苹果的目标是通过这款应用，将相关内容呈现给开发者，并向开发者指出此前可能被忽略的信息。这些信息原本就存在于苹果的开发者网站。在某些情况下，该应用将提供更多对移动端友好的内容，例如更简短、更容易理解的技术培训文章。

换句话说，该应用可能与在线技术论文提供相同的内容，但包装形式有所不同。未来，这款应用还将进一步拓展，提供苹果目前缺失的文档。近期，这正在成为开发者越来越关注的话题之一（一位开发者甚至创建了名为 “No Overview Available” 的网站，帮助开发者了解苹果的某个 API（应用程序接口）是否缺少相关文档）。

在应用的其他版块，开发者可以继续观看 WWDC 的视频，了解 WWDC 的时间表。他们还可以注册或续订苹果开发者项目的成员资格，随后使用 Apple Pay 或其他方式付费。

苹果近期一直致力于通过投资本地化的开发者学院和加速器来扩大国际开发者社区，并且取得了不错的成效。

例如过去一年，在启动了两个开发者学院之后，印尼的开发者社区成员增加了 60%。在最初设立苹果开发者学院的巴西，社区规模今年扩大了 50%。在苹果第一个加速器实验室所在地印度，社区规模增长了 45%。今年，开发者规模增长的其他地区包括英国（增长 40%）、法国（增长 30%）、意大利（28%）和中国（增长 17%）。

在为这些地区提供服务时，苹果发现，相比于电子邮件，有些开发者更倾向于使用移动应用。因此，苹果希望提供针对移动端优化、对移动端友好的开发者资源。此外苹果还发现，某些现成的开发者资源，例如 App Store 迷你网站没有被开发者注意到。因此，通过将所有这些内容集中到同个应用中，开发者可以更好地获得这些资源。

苹果开发者应用今天在全球所有市场推出，但苹果开发者项目成员资格管理工具只在美国可用。苹果认为，这只是第一版，目标是获得开发者的反馈意见。

苹果开发者应用目前提供 iOS 版本，也包括了 Apple Watch 和 iMessage。

翻译：维金

Apple launches a dedicated mobile app for its developer community