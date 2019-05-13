與科技的距離－不確定性的存在是我們與科技的探索過程

當技術發展一日千里，科技輔助人類解決問題，許多過去被認為不可能做到的事，如今透過資通訊技術的開發與應用漸漸成熟。未來，究竟離我們多遠呢？

在一場年青人因科技而聚的 2050，首先讓人匪夷所思的是「為什麼是 2050？」、「2050 代表什麼？」拋開固化思路，打開我們想像力，試想：31 年後的我們會是誰？我們在哪裡？科技扭轉了哪些契機？社會結構發生什麼變化？然後，你的大腦開始進入思考模式，天馬行空的探索、拼湊和理解。－2050，象徵某種思維、生活中可能的遇見、有跡可循，但存在既熟悉又陌生的「不確定性」。是的，你我都在探索的道路上。

智能新物種 (Image credit: Yipei Lee)

科技入侵後所建構的社會，你賽伯格了嗎？

2050 探索空間，能看見一名女性，舉手投足中，同時存在機器人的精準位移與人類的優雅動作。乍看之下，難以辨別究竟是機器還是真人。在有機體與機器間，現代科學與技術提升人​​體器官與克服環境的能力。賽伯格的探討，帶給人類生物形態新的可能性。尤其，當 “賽伯格” 女性為觀眾導覽這台混合動力、純電動、燃料電池技術的智能新物種，智慧出行的描繪與人類行為的未來模樣已顛覆了過往。

科技帶給我們方方面面的改變，鏡頭成為眼睛的延伸、信息和網絡成為嘴巴和耳朵的代言。隨著人工智能技術提升，臉部情感的細微變化也帶來巨大影響。DeepAffex™ APP 使用透皮血流信號，藉由深度機器學習建模來測量人類的生理狀態，如心率、心理壓力、呼吸頻率等波形、信噪比指數，進行大眾健康改善、增強虛擬現實遊戲體驗、提高市場研究分析效率。讓我們廣受媒體訊息影嚮的社會中，依然能判斷並理解自我的真實反應。

臉部情緒識別系統 (Image credit: 紐洛斯人工智能)

科技創新與運動產業的碰撞前景

在全球對於永續環境與能源利用的重視下，2019 年 4 月 27-28 日，Envision 帶著新能源電動賽車來到杭州云栖小鎮參加 2050，讓年青人直觀的近距離體驗新能源與電動車產業的前瞻突破與發展。2014 年，面對科技與環境挑戰中，純電動技術為基礎的方程式等級賽車競賽 Formula E 問世了。一個全新、可驗證的電動方程式賽車競賽，作為未來新型態產業的最佳測試場域以及最高競賽殿堂。今年，FE 邁入第 5 季，巴黎時間 4 月 27 日，維珍車隊弗林斯奪得分站冠軍。

此外，將微型渦噴發動機結合自行車設計，一台時速可到 100 多公里的高速渦噴動力自行車，完美詮釋專業與興趣結合的想像力。具高強度體驗的室內動能騎行，在 2050 現場搭建了自行車台與大屏幕，讓使用者通過訓練台的功率和能量消耗反饋及社交功能機制設計，增加運動愛好者的競爭力與趣味性。

為了提高運動期間的反應與精準度，智能 AR 乒乓球檯整合實時錄製、高解析度相機、投影機、發球機以及底部震動傳感器，結合遊戲設計，為運動愛好者添加乒乓球的訓練樂趣；透過演算法輔助，讓運動產業數字化仍可兼具等級測評、科學訓練、互動娛樂功能。

當足球與機器人結合，產生的變革不僅是運動產業，更是顛覆了中小學生到社會人士的編程技能；iLoboke I 足球機器人整合圖像處理、自動決策、路徑規劃、自主避障、c++/lua 混合程序設計，解決多個智能機器人間的協同合作，以及在混合集中分佈式系統下高度動態環境中的控制問題，也創造出更多人機互動的樂趣。

智能 AR 乒乓球檯 (Image credit: Yipei Lee)

iLoboke I 足球機器人 (Image credit: Yipei Lee)

科學技術與道德界線，回歸人本思維

我們的食、衣、住、行、育、樂，都因科技而改變。伴隨而來的挑戰不斷地刺激我們反思：隱私、安全、信任、文化、需求、道德等，人與人、人與自然環境、人與科技之間的平衡。回到科技起源，今喜盒子拋出「科技・生命」邀請體驗者靜下心，透過繪畫方式思考：「當下科技與倫理」、「構想未來的科技生活」、「科技發展下對生命的思考回答」等問題，幫助我們溯源初衷。

如果給你一大面白牆，你會創造什麼呢？透過大人小孩無限想像力，由樂高拼出像素開源牆的互動裝置，猶如進行一場社會化的開源協作實驗。我們瞭解創新是歷經累積與迭代的過程演變，當千年嚴州古府遇見數字梅城，深厚的歷史文化底蘊恰好提供城市智慧化的豐富養分與獨特性。讓我想起，電影《回到未來》中發明時光機供電影主角馬蒂麥佛萊來回穿梭過去、現在與未來的布朗博士說：「未來還沒有被定下來，一切都掌握在自己的手中。未來是充滿可能性的，因為，現在造就未來。」